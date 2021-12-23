Зрители чемпионата России по фигурному катанию остались крайне недовольны судейством ритм-танца в исполнении Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

Пара за свой номер получила 79,36 балла (43,14 за технику и 34,22 за компоненты). После оглашения оценок болельщики, присутствующие на трибунах «Юбилейного», освистали решение арбитров. Также из зала доносились возгласы «мало!».

После восьми выступлений Загорски и Гурейро занимают промежуточное третье место. Лидируют Александра Степанова и Иван Букин (88,76), вторыми идут Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99). Впереди осталось ещё шесть прокатов.

Ранее на ЧР показали короткие программы мужчины-одиночники. Промежуточное первое место занимает Евгений Семененко.