Не секрет, что Голливуд живёт по законам франшиз. Если снят популярный фильм, к нему обязательно нужно сделать множество продолжений, даже когда история кажется законченной, а фильм в заголовке имеет слово «Последний».

Кажется, отношения «Валерий Карпин, Артём Дзюба и сборная России» стали подобной голливудской франшизой.

Ноябрьские матчи поставили точку в этой саге. В сентябре Карпин не вызвал Дзюбу из-за плохой игры, в октябре Дзюба отказался сам, а в ноябре снова не получил вызова и, судя по сухим репликам Карпина, вопрос этот закрыт окончательно… Или нет?

На днях Дзюба снова оживил эту тему, произнеся в интервью YouTube-каналу «Больше спорта»: «Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он сказал, что мои голы, когда команда проигрывает, не считаются. Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые».

А ещё Дзюба рассказал подробности августовской беседы с тренером: «Я пришел на нашу встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть все. Мы пожали руки, и он сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил. То, что дальше началось, это не мое решение».

И что из этого следует? С одной стороны, выглядит как очередной выпад Дзюбы в сторону Карпина. Мы уже насмотрелись и начитались таких уколов с обеих сторон. Но с другой, Дзюба словно пытается сказать, что готов вернуться, даже несмотря на конфликты. Необязательно подчинённому быть в хороших отношениях с начальником. В конце концов, забив недавно «Динамо», Дзюба нецензурно рявкнул в сторону главного тренера «Зенита» Сергея Семака, что он должен быть на поле.

И теперь возникает вопрос. Нужен ли Дзюба нынешней сборной России? К счастью, сейчас и у тренера, и у игрока есть время подумать. События лета-осени развивались стремительно, и Карпин оказался в цейтноте. Сейчас у него целых четыре месяца, чтобы подготовиться к игре с Польшей. Польшей, у которой есть Роберт Левандовски. И из нынешних российских форвардов максимально близко к этой фигуре подобрался только Дзюба.

Мы не знаем, в какой форме будут футболисты весной, но на данный момент ситуация с центрфорвардом достаточно запутана. Фёдор Смолов может летом уехать в MLS, и ещё неясно, как он там приживётся. Антон Заболотный забивает по большим праздникам, а остальных игроков Карпин даже не проверял. Ну не ставить же на решающий матч Агаларова или Сергеева с нулём минут нулём секунд игрового времени в футболке национальной команды. Теоретически это может произойти, если форварды перейдут в один из российских топ-клубов и с первого же матча 2022 года начнут феерить.

С игровой точки зрения Дзюба очень помог бы сборной, что бы там ни говорили вечно недовольные красно-белые фанаты (сколько там Соболев назабивал?). Но видно, что Карпин делает ставку ещё и на атмосферу. И он, и Дзюба должны быть лидерами в раздевалке. Смогут ли ужиться два медведя в одной берлоге, да ещё и медведи, точащие друг на друга зубы?

Некоторые болельщики считают: раз нападающий не помог стране в групповом турнире, то и в стыковых матчах он не нужен. Но это неправильный подход. Многие лидеры сборных под занавес карьеры не участвовали в отборочных циклах, а потом возвращались в команду на финальный турнир. Хенрика Ларссона в своё время уговаривала вся Швеция возобновить международную карьеру. Луиш Фигу уходил из сборной Португалии, чтобы вернуться к ЧМ-2006. Разумеется, Дзюба – не Ларссон и не Фигу. Но и сборная России – не Швеция и не Португалия.

Впрочем, пока всё идёт к тому, что судьба Дзюбы в сборной определится по итогам мартовских матчей. Если сборная попадёт на ЧМ-2022, то Артёма мы не увидим в команде как минимум до 2023 года, а там ему уже под 35 будет. Если «стыки» мы не пройдём, то Карпин вряд ли останется в команде. И при новом тренере форвард «Зенита» получит свой шанс. Если, конечно, сохранит свою нынешнюю форму.