В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 24 декабря, на льду дворца спорта «Юбилейный» состоится мужская произвольная программа, начало запланировано на 15:15 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Короткая программа состоялась днем ранее, по ее итогам в лидеры вышел петербургский фигурист Евгений Семененко из группы Алексея Мишина. На второй строчке располагается москвич Марк Кондратюк, занимающийся у Светланы Соколовской. Первую тройку занимает ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов из Петербурга.

На четвертой строчке расположился Алексей Ерохов, исполнивший свой прокат без ошибок. Пятым стал Михаил Коляда, не справившийся с тройным акселем.