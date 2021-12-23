В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 24 декабря, на льду дворца спорта «Юбилейный» состоится женская короткая программа, начало запланировано на 18:20 по московскому времени.

Показывать соревнования в прямом эфире будет Первый канал на сайте.

Открывать короткую программу будет ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. Также в первую разминку попали Валерия Шульская, Аделия Петросян, Вероника Яметова, Софья Самоделкина и Александра Трусова.

Вторую группу участниц представят Ксения Гущина, Полина Свириденко, Софья Муравьева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

В заключительной разминки свои программы покажут Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Майя Хромых, Ксения Синицына, Арина Онищенко, Вероника Петеримова.

Напомним, что Арина Онищенко заменила Анастасию Гулякову, которая снялась с турнира из-за травмы ноги.

Чемпионат России по фигурному катанию. Инфографика NVsport