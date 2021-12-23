Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос, сможет ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поехать на Олимпиаду в Пекин. Ранее НХЛ объявила, что не будет делать паузу в сезоне и отпускать игроков на Игры-2022 из-за ситуации с коронавирусом. Овечкин не раз заявлял, что хочет сыграть на Олимпиаде.

«Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Если будут какие-то новости, то или я, или Алексей Юрьевич (Жамнов) скажем об этом, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ковальчука. — Сейчас все вилами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.