В Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» проходит чемпионат России по фигурному катанию. В пятницу, 24 декабря, состоится произвольный танец, начало запланировано на 12:45 по московскому времени.

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно будет на сайте Первого канала.

По итогам ритм-танца в лидеры вышли действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, сегодня они будут выступать последними. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, третье — Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В турнире принимают участие Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, так как партнерша успела восстановиться после болезни. Пара располагается на четвертой строчке. После выставления оценок зрители освистали судей, так как сочли, что Загорски и Гурейро были достойны более высоких баллов.