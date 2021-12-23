В Челябинске заслуженный тренер России по боксу Владимир Рощенко получил предложение стать водителем автобуса, сообщает znak.com. Старший тренер сборной Челябинской области воспитал таких боксёров, как Сергей Ковалев, Александр Соляников, Эдуард Абзалимов.

Рощенко пришло уведомление о с сокращении штата в центре спортивной подготовки по боксу региона за подписью директора центра Дмитрия Дягилева. В нём сообщается, что тренер должен выполнять свои обязанности до 21 февраля 2022 года. В случае его отсутствия на работе в последний день, например, по причине болезни или отпуска, увольнение состоится сразу после выхода.

В качестве альтернативы Рощенко предложили должность водителя автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей.

Рощенко написал обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Я отдал тренерской работе и боксу всю свою жизнь, — говорится в письме. — Самое обидно, что уведомление с предложением перейти на должность водителя автобуса мне вручил мой воспитанник Дмитрий Дягилев. Для меня, человека, отдавшего полвека боксу, это оказался удар ниже пояса огромной силы».

Отмечается, что коллеги и воспитанники 69-летнего тренера готовят обращение в его защиту.