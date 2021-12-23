Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию. Московский дуэт получил за свой номер 93,61 балла: 54,04 за технику и 39,57 за компоненты.

В тройку вошли Александра Степанова и Иван Букин (88,76) и Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).

Четвёртое место заняли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (79,36). Их выступление омрачилось скандалом: зрители, увидев оценки судей, начали громко свистеть и кричать «мало!».

Все первые четыре места представляют Москву. Пятое место занял дуэт из Перми Аннабель Морозов/Андрей Багин (78,02).

Произвольный танец дуэты покажут 24 декабря, начало — в 12:45 по московскому времени.