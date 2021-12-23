В Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный» стартовали короткие программы спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Первыми на лёд вышел местный дуэт Екатерина Петушкова и Евгений Маликов.

Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала.

Всего ожидается выступление двенадцати пар. Закроют программу ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Полный состав участников выглядит следующим образом:

Первая разминка: Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Екатерина Гейниш/Илья Миронов, Карина Акопова/Никита Рахманин, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Вторая разминка: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Третья разминка: Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов