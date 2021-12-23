Российская премьер-лига опубликовала расписание первых матчей чемпионата страны в 2022 году. На данный момент известен календарь 19, 20 и 21 тура РПЛ. График игр Кубка России ещё неизвестен: матчи пройдут с 1 по 3 марта.

Возобновится чемпионат России 26 февраля играми в Химках и Нижнем Новгороде. В тот же день пройдёт дерби «Спартак» — ЦСКА. «Зенит» проведёт свой матч 19-го тура с «Рубином» двумя днями позже.

Полное расписание матчей «Зенита» выглядит следующим образом:

28 февраля, 19:00. 19-й тур чемпионата России. «Зенит» — «Рубин» (Казань)

1-3 марта. 1/8 финала Кубка России. «Зенит» — «КАМАЗ» (Набережные Челны)

6 марта, 16:30. 20-й тур чемпионата России. «Зенит» — «Уфа»

10 марта. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы (в случае победы «Зенита» в 1/16 финала против «Бетиса»)

13 марта. «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит»

17 марта. Ответный матч «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы

24 марта состоится стыковой матч за выход на ЧМ-2022 Россия — Польша. 29 марта пройдёт финальная стыковая игра.