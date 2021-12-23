Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в голосовании издания «Спорт-Экспресс» назвал пятёрку лучших футболистов России по итогам 2021 года.

Специалист включил в топ-5 четверых футболистов своего клуба. На первое место он поставил иранского нападающего Сердара Азмуна. Третье место занял колумбиец Вилмар Барриос, четвёртым стал бразилец Дуглас Сантос, пятёрку замкнул Артём Дзюба. Он единственный российский футболист в рейтинге Семака.

Единственным игроком не из «Зенита», который попал в пятёрку петербургского тренера, стал поляк Гжегож Крыховяк. Хавбек занял второе место в рейтинге. В 2021 году Крыховяк завершал сезон в составе «Локомотива», а летом перешёл в «Краснодар».

«Зенит» в 2021 году стал чемпионом России, а на зимний перерыв сезона-2021/22 ушёл также на первом месте.