В сети появилось видео победного ритм-танца Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате России по фигурному катанию. Представители Москвы исполнили свой номер на 93,61 балла.

Синицина и Кацалапов — чемпионы мира 2021, чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), победители командного чемпионата мира (2021), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

После ритм-танца второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, тройку замыкают Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Произвольный танец пары покажут завтра, 24 декабря.