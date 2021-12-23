Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю рассказал, почему попытался в очередной раз исполнить четверной аксель. Прыжок, который ещё не покорялся никому в мире, Ханю попытался отработать на разминке перед чемпионатом Японии.

«В моей жизни никогда не было того, о чем бы я сказал, что я это сделаю и не сделал бы. Я поставил перед собой эту цель, — приводит слова Ханю аккаунт Iron_Klaus в Твиттере. — У меня не получалось, я был растсроен из-за этого, но продолжаю работать».

Ханю исполнил прыжок с недокрутом, но избежал падения.