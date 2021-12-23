Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа». Как сообщает La Repubblica, клубы вступили в переговоры по поводу трансфера. «Аталанта» готова отпустить хавбека сборной России за 15 миллионов евро.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл во всех играх 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, что «Дженоа» по ходу сезона возглавил украинец Андрей Шевченко. Под его руководством генуэзцы завершили первый круг в зоне вылета, с 11 очками после 19 туров. Их отставание от спасительного 17-го места составляет 5 очков.