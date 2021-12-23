Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Sports, на иранского форварда появился новый претендент — «Ньюкасл».

Ранее интерес к Азмуну приписывался ряду европейских клубов. Последним и основным претендентом на него считается «Лион». Французский клуб ищет усиление состава в январе, когда несколько его форвардов отправятся на Кубок африканских наций.

«Ньюкаслу» также нужно усиление состава. «Сороки» после 18 туров занимают предпоследнее 19-е место в таблице АПЛ и являются одной из худших команд по забитым мячам.

В текущем сезоне 26-летний иранец провёл 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 передачи. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, и если петербуржцы не продлят соглашение, то потеряют летом Азмуна бесплатно.