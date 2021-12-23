Стартовал матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Зенитом» и «Маккаби». Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» и стартует в 20:00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Зенит» — «Маккаби» доступна здесь:

«Зенит» после 16 матчей занимает пятое место в таблице Евролиги. На счету петербуржцев 10 побед и 6 поражений. «Маккаби» идёт десятым с 7 победами и 9 поражениями. Первые восемь мест по итогам группового раунда попадут в плей-офф.

«Зенит» и «Маккаби» в прошлом розыгрыше Евролиги провели между собой две встречи. Обе выиграли петербуржцы: 78:72 в Израиле и 86:69 на своей площадке.