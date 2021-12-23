В Москве совершено нападение на Ярослава Дацика, сына бойца ММА Вячеслава Дацика, утверждает Телеграм-канал «112». 16-летнего юношу избили в подъезде многоэтажки на Нижней Сыромятнической улице. Неизвестный атаковал Ярослава и его друга. Оба были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговые травмы.

Вячеславу Дацику 41 год. В ММА он провёл 14 поединков, одержал победы в 6 и 8 раз потерпел поражения. В 2012 году он был приговорён к пяти годам колонии общего режима за ограбление. В 2018-м боец получил ещё один тюремный срок по статье «разбой».