Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду 2022 года в Пекине. 22 декабря лига объявила, что не будет делать паузу в сезоне и отпускать игроков на Игры-2022 из-за ситуации с коронавирусом.

«Общался с Овечкиным, Женей Малкиным, для ребят это, конечно, большой удар, — цитирует ТАСС Ковальчука. — Мы к этому готовы, и те, кто играл на Кубке Первого канала, хорошо себя проявили, плюс у нас есть кандидаты. Все в наших руках».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.