Дуэт из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов занял первое место в короткой программе в состязании спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Чемпионы мира-2021 получили за свой прокат 83,74 балла (45,52 за технику и 38,22 за компоненты).

Второе место занимает ещё одна пара из Санкт-Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Тройку замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

В топ-6 также вошли следующие пары: Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (76,26), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,40), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (73,77).

Произвольную программу пары покажут послезавтра, 25 декабря, начало — в 15:30 по Москве. Состязания проходят в петербургском дворце спорта «Юбилейный».

Ранее в короткой программе у мужчин-одиночников короткую программу выиграл петербуржец Евгений Семененко (98,03), а в ритм-танце первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (93,61).