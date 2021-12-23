В сети появилось видео победной короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию. Дуэт из Санкт-Петербурга получил за свой прокат 83,74 балла.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и победители командного ЧМ 2021 года. До этого они ни разу не выигрывали чемпионат России и ни разу не попадали даже в топ-3. Лучшим результатом для них остаётся четвёртое место, которое они занимали два последних чемпионата подряд.

После короткой программы второе место занимает ещё одна пара из Санкт-Петербурга Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Тройку замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

Произвольную программу пары покажут послезавтра, 25 декабря, начало — в 15:30 по Москве. Состязания проходят в петербургском дворце спорта «Юбилейный».