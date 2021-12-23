«Зенит» одолел «Маккаби» из Тель-Авива в матче группового раунда мужской Евролиги — 73:71. Игра прошла в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене».

Сине-бело-голубые вели по ходу всего матча. Первую четверть «Зенит» выиграл с разностью «+15» (25:10), к большому перерыву сохранил отрыв (16:16), к исходу третьей четверти оставался впереди с разницей «+9» (15:21), а на последних минутах дал «Маккаби» впервые выйти вперёд — 71:70. Однако победный бросок всё же нанесли петербуржцы, завершив четвёртую четверть 17:24.

В таблице Евролиги «Зенит» поднялся на четвёртое место с 11 победами и 6 поражениями в 17 играх. «Маккаби» идёт десятым, имея в активе 7 побед и 10 поражений.

В плей-офф Евролиги выходят восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Следующую игру в турнире «Зенит» проведёт 30 декабря на выезде с «Црвеной Звездой».