Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в нецензурной форме отреагировал на выступление своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Пара во время исполнения короткой программы допустила ошибку на поддержке, после проката Морозов улыбался и смеялся.

«Очень, (нецензурно), смешно. Опять, (нецензурно), обос**ть поддержку», — сказал Траньков в адрес Морозова.

Пара показала за свой прокат 78,68 балла и занимает после короткой программы третье место. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 83,74, вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловкий (82,84).