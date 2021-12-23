Евгения Тарасова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге по фигурному катанию. Фигуристка, выступающая в паре с Владимиром Морозовым заявила, что её партнёр допустил ошибку на поддержке.

«В какой-то момент чувствую, что Вова согнул руку. Вова больше ощущает, что у него в руках было, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Надо смотреть на повторе. По ощущениям всё было абсолютно нормально, никуда не вело, шёл абсолютно ровно».

Пара получила за свой прокат 78,68 балла и занимает после короткой программы третье место. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 83,74, вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловкий (82,84).

После выступления Тарасовой и Морозова их тренер Максим Траньков нецензурно выругался в прямом эфире.