Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. 23 декабря было сыграно восемь матчей.

Открывал игровой день матч на Дальнем Востоке, который стал самым результативным из восьми. «Амур» в овертайме уступил «Нефтехимику» — 4:5. При этом хозяева вели к третьему периоду 4:1. Голами у хабаровчан отметились Давид Томашек (5-я и 39-я минуты), Радан Ленц (21-я) и Александр Шаров (30-я), за нижнекамцев забили Вячеслав Лещенко (14-я), Михаил Сидоров (44-я и 51-я), Эдуард Гиматов (46-я), а победный бросок нанёс Дэн Секстон (63-я).

В другом дальневосточном матче «Локомотив» всухую победил «Адмирал» — 3:0. Шайбы забросили Рушан Рафиков (32-я), Рид Буше (38-я) и Денис Алексеев (48-я).

«Трактор» одержал разгромную победу над «Северсталью» — 6:1. За челябинцев забили Виталий Кравцов (12-я), Никита Тертышный (23-я), Владимир Ткачёв (29-я), Теему Пулккинен (34-я), Томас Гика (40-я) и Игорь Исаев (59-я). У «Северстали» отличился Кирилл Пилипенко (23-я).

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» в принципиальном матче вырвал победу у «Металлурга» — 4:2. За омичей отличились Николай Прохоркин (8-я), Никита Сошников (32-я), Петер Цегларик (47-я) и Арсений Грицюк (58-я), за «Магнитку» дубль оформил Николай Голдобин (7-я и 55-я).

В «дерби барсов» «Ак Барс» победил «Барыс» 5:3. На шайбы Артёма Лукоянова (12-я и 59-я), Кирилла Панюкова (30-я), Дмитрия Юдина (49-я) и Джордана Уэла (52-я) казахстанская команда ответила точными бросками Якоба Берглунда (10-я), Коди Куника (18-я) и Егора Петухова (32-я).

«Витязь» в овертайме вырвал победу у «Сочи» — 3:2. В основное время команды обменялись двумя голами: Фёдор Малыхин (19-я), Илья Аркалов (49-я) — Никита Точицкий (12-я), Кирилл Петьков (26-я). Победный бросок в овертайме нанёс Виталий Попов (61-я).

Московское «Динамо» забросило семь шайб «Автомобилисту» — 7:1. Голами у столичной команды отметились Роб Клинкхаммер (13-я), Богдан Якимов (15-я), Антон Ведин (18-я), Андрей Сергеев (21-я), Вадим Шипачёв (34-я), Оскар Линдберг (46-я) и Станислав Галиев (49-я). Единственную шайбу у «Автомобилиста» провёл Сергей Зборовский (13-я).

«Динамо» в таблице Западной конференции подобралось вплотную к лидеру СКА — 57 очков против 58 в 41 матче.

Завершил игровой день матч «Куньлунь» — «Торпедо». Нижегородцы провели четыре безответные шайбы — 4:0. Голы забили Дамир Жафяров (24-я), Михаил Орлов (33-я), Энди Миэл (40-я) и Сергей Гончарук (58-я).