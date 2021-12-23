Петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов оценили своё выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Пара занимает промежуточное первое место с результатом 83,74 балла.

«Сегодня у нас получился хороший прокат, мы довольны. Получилось практически всё, — приводит «Чемпионат» слова Мишиной. — Есть маленькие помарки, но на сегодняшний день мы довольны прокатом, тренеры довольны прокатом».

«Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования, выступить при домашней публике, насладиться этим праздником», — добавил Галлямов.

Второе место после короткой программы также занимает ещё один дуэт из Петербурга — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Тройку замыкают Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68). Произвольную программу пары покажут послезавтра, 25 декабря, начало — в 15:30 по Москве. Состязания проходят в петербургском дворце спорта «Юбилейный».