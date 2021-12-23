Российский фигурист Глеб Смолкин рассказал о выступлении в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис. Фигуристка является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Когда Этери Георгиевна приезжает, старается внести свои комментарии. Мы стараемся прислушиваться ко всему. Диане это иногда даётся чуть сложнее, потому что это взаимоотношения родителя и ребёнка, — цитирует «Чемпионат» Смолкина. — Конечно, она понимает всё величие и мастерство своей мамы, прислушивается к ней и старается всё исправлять».

Смолкин и Дэвис сегодня, 23 декабря, приняли участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Дуэт получил за свой ритм-танец 83,99 балла. Они занимают промежуточное третье место. Лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов (93,61), вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (88,76).