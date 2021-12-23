На чемпионате России по фигурному катанию состлялись короткие программы одиночников и спортивных пар, а также ритм-танцы. Назван состав сборной России по лыжам на «Тур де Ски». Юдзуру Ханю сделал четверной аксель на тренировке. «Зенит» с трудом обыграл «Маккаби» в Евролиге. Самые интересные новости спорта 23 декабря – в дайджесте NVsport.

Конькобежец Юсков пропустит Олимпиаду-2022 и оставшиеся старты сезона

Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков сообщил о пропуске предстоящих Олимпийских Игр-2022 в Пекине и всего оставшегося сезона.

На «Тур де Ски» выступят Большунов и Степанова. Известен полный состав команды

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков назвал имена спортсменов, которые побегут на многодневке «Тур де Ски» и представят его группу.

Ханю сделал четверной аксель на разминке чемпионата Японии

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Юдзуру Ханю смог выполнить четверной аксель на официальной тренировке чемпионата Японии.

Семененко выиграл КП на чемпионате России, Коляда – пятый

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 23 декабря, мужчины-одиночники выступили с короткой программой. Лидером по итогам первого дня стал Евгений Семененко.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР в Петербурге

Дуэт из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов занял первое место в короткой программе в состязании спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Зенит» чуть не проиграл «Маккаби» в Евролиге, ведя в счёте весь матч

«Зенит» одолел «Маккаби» из Тель-Авива в матче группового раунда мужской Евролиги — 73:71.

Итоги дня КХЛ: «Динамо» забросило 7 шайб и подобралось вплотную к СКА

Завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. 23 декабря было сыграно восемь матчей.