Сегодня, 24 декабря, состоятся произвольные прокаты мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге в дворце спорта «Юбилейный». Начало соревнований запланировано на 15:15 по московскому времени.

Трансляция соревнований доступна здесь.

После короткой программы лидерство захватил петербургский фигурист Евгений Семененко. Его результат — 98,03. В тройку входят москвич Марк Кондратюк (97,77) и ещё один представитель Петербурга Макар Игнатов (95,84).

Помимо них, в сильнейшей разминке выступят Алексей Ерохов (95,24), Михаил Коляда (94,26) и Александр Самарин (94,23).