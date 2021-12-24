В Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» стартовали короткие программы женщин-одиночниц. Первой на лёд вышла 15-летняя Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе проводит первый международный сезон на взрослом уровне и выиграла все три международных турнира, в которых участвовала: два этапа «Гран-при» и челленджер в Финляндии. На прошлом чемпионате России она взяла серебро.

Прямая трансляция соревнований доступна здесь.

Помимо Валиевой, в соревнованиях примут участие победительница трёх последних чемпионатов России и действующая чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева, бронзовый призёр последних ЧР и ЧМ Александра Трусова, а также Софья Самоделкина, Майя Хромых и другие.