Организаторы традиционной «Рождественской гонки» назвали составы команд на турнир 28 декабря. Старт состоится в немецком Рупольдинге.

Всего на соревнования заявлены десять команд. Российскую сборную представят Евгения Буртасова и Матвей Елисеев. Они же являются действующими чемпионами.

Германия, на правах страны-хозяйки, предложила расширенный состав. За нее выступят Ванесса Хинц и Бенедикт Доль, Янина Хеттих и Эрик Лессер.

За Австрию побегут Лиза Тереза Хаузер, Эрик Ляйтнер, за Чехию – Маркета Давидова, Михал Крчмар. Под финским флагом будут соревноваться Мари Эдер и Теро Сеппяля.

Среди итальянцев вновь поучаствуют Доротея Вирер, Лукас Хофер, а Швейцарию представят Лена Хеки и Йоша Буркхальтер.

Украинцы включили в состав Юлию Джиму и Дмитрия Пидручного, а канадцы Эмму Ландер и Скотта Гоу.

Напомним, изначально гонка была под угрозой отмены, но ее смогли перенести на другое место. Обычно она проходит на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.