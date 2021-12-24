Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал выступление Этери Тутберидзе в очередном выпуске программы «Пусть говорят».

Лис считает, что интервью получилось достаточно интересным. Тренеры по фигурному катанию в США готовы сами платить за общение с журналистами, они привыкли к медийности. А Тутберидзе, по словам Лиса создала таинственную ауру вокруг своей персоны.

Американский журналист считает интервью Тутберидзе лучшей ее работой в сезоне. Он заявил, что даже программы фигуристок Этери менее интересны зрителям.

«Тутберидзе – настоящая королева, которая популяризирует спорт в России и убивает его в мире. И боже, как стильно она это делает!» – заявил Лис в подкасте The Skaing Lesson.

С 23 по 26 декабря проходит предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию. Спортсмены из группы Тутберидзе принимают участие в турнире.