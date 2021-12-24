Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о недавно анонсированном бое против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«В бою против Шлеменко будет и заруба, и тактический подход, и все необходимое для победы. Да, и ему бывает неудобно драться с левшой, и мне тоже. Мы на равных условиях«, – цитирует Исмаилова «Спорт-экспресс».

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок в июне-июле на турнире RCC в Екатеринбурге. Победитель данного противостояния может сразиться с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

35-летний Исмаилов одержал 17 побед и потерпел 3 поражения. Один бой был признан несостоявшимся.

37-летний Шлеменко выиграл 61 бой и потерпел 13 поражений. Один поединок признали несостоявшимся.