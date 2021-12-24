Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун сравнила образы двух российских специалистов. По ее мнению, у наставника фигуристов Этери Тутберидзе и ее тренера Ирины Винер-Усмановой есть много сходств.

Спортсменка отметила их лидерские качества. Также заявила, что лично знакома с Тутберидзе.

«Это стойкость, жесткость, требовательность. Непоколебимость и хладнокровие. Они обе снежные королевы, особенно на публике. Я не знаю, какая Этери Георгиевна на тренировках, но Ирина Александровна в тренировочном зале один человек, а на публике – абсолютно другой», – цитирует Мамун Чемпионат.

По словам чемпионки, фигурное катание – целая жизнь для Тутберидзе.

Напомним, сейчас Мамун работает на чемпионате России по фигурному катанию. Она берет интервью у участников в паре с Максимом Траньковым.