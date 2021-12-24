Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Евгения Медведева и Алина Загитова, завершили выступление на профессиональном уровне, а она продолжает участвовать в соревнованиях.

Напомним, Елизавете Туктамышевой 25 лет.

«Думаю, они уходят, потому что устают. И физически, и морально. Но у меня с Алексеем Николаевичем Мишиным так: он меня чувствует и понимает, он может сказать: «Давай, отдохни». Или: «Давай сделаем то-то и то-то«, – приводит слова Туктамышевой официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Елизавета заявила, что ей важно быть частью команды. Она привыкла, что к ее мнению прислушиваются. К тому же, тренировки нравятся Туктамышевой. Она не против кататься на коньках каждый день.

Сегодня, 24 декабря, Елизавета выступит с короткой программой на предолимпийском чемпионате России.