2021 год выдался богатым на спортивные события. Несмотря на скептические прогнозы, состоялись перенесённые Олимпиада и чемпионат Европы по футболу, прошли другие крупные события. А там, где крупные события, там и крупные скандалы. Вспоминаем топ-10 самых скандальных событий в российском спорте за уходящий год.

10) Большунов против Мяки и Клэбо

В эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам Россия и Финляндия боролись за второе место. В финишном створе Йони Мяки сместился к борту и не пропустил вперёд Александра Большунова. Россиянин махнул палкой в сторону соперника, а после финиша на полном ходу намеренно врезался в финскую сборную.

На чемпионате мира уже Большунов выступил в роли Мяки. В борьбе за первое место в марафоне он не пустил вперёд Йоханнеса Клэбо, а в результате контакта лыжников россиянин сломал палку, а норвежец был дисквалифицирован. Победа же досталась Эмилю Иверсену, обошедшему бодавшихся лидеров.

В результате двух громких скандалов FIS изменила правила обгона на олимпийский сезон. Теперь лидирующий лыжник обязан учитывать траекторию преследователей. Как это будет работать на практике, до сих пор не до конца ясно.

9) Хубулов против Касаткиной и «шмара»

Российская теннисистка Дарья Касаткина имела хорошие шансы пробиться в третий круг Уимблдона. Она вела в счёте в матче с Еленой Остапенко из Латвии, но не смогла довести игру до победы.

А к обидному поражению добавились ещё и обидные слова. В личные сообщения Инстаграма теннисистка получила: «Конченная (нецензурно). Вести 30:0 с брейком и (нецензурно) матч. Иди (нецензурно), шмара (нецензурно)».

Оскорбления от обозлённых фанатов, чьи ставки у букмекеров не заходят, теннисисты получают часто. Но в этот раз ситуация усугубилась тем, что написал Касаткиной профессиональный футболист — 20-летний футболист «Алании», воспитанник «Спартака» и «Ахмата» Владимир Хубулов.

Позднее Хубулов оправдывался, что оскорбления писал не он, а старший брат, а также извинился перед теннисисткой, что не избавило его от штрафа в размере трёх месячных зарплат.

Кстати, закончилась история довольно комично. Спустя месяц Хубулов привёз штрафной в концовке матча ФНЛ, Касаткиной предложили что-то написать по этому поводу, и она отреагировала: «Шаблон уже есть».

8) Рудковская против Тарасовой и Тутберидзе

Слова «Рудковская» и «скандал» давно уже шагают рука об руку. Эпатажный продюсер регулярно ворошит медиапространство очередными громкими словами. Но на этот раз инициатором конфликта стала не она, а Татьяна Тарасова.

Заслуженный тренер СССР заявила, что не видит спортивного потенциала у Саши Плющенко – сына Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Разумеется, Рудковская не могла пройти мимо и несколько дней давала громкие комментарии различным СМИ, а затем разразилась большой «простынёй» в Инстаграме, заявив, что их семья у Тарасовой стоит «костью в горле». Вскоре, впрочем история затихла, а после попадания Тарасовой в больницу уже никому и в голову не приходило обсуждать её слова о Гноме Гномыче.

А в промежутке между боданиями с Тарасовой Рудковская успела ещё и в очередной раз пройтись по Этери Тутберидзе. Жена Евгения Плющенко давно точит зуб на лучшего тренера в женском катании, и в начале декабря заявила, что не считает её «величайшим тренером». «Что величайшего в конвейере из практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте?» — объяснила Рудковская.

Тутберидзе от комментариев отказалась.

7) Железняков против Плющенко

Но если Тутберидзе обычно не очень охотно отвечает своим критикам, то члены её штаба зачастую не лезут за словом в карман.

На Старый Новый год хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков разразился постом в соцсети: «Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрасс (орфография автора сохранена). Ненавижу (нецензурный аналог слова «лжецов»). Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанёшь как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание заткнуть твой неблагодарный поганый рот!!!»

Плющенко ответил: «Сегодня Старый новый год! Видимо, было выпито достаточно. Наверное, у него началась какая-то белая горячка. Его никто не знает и не трогает. Я с ним никогда в жизни не общался. Для меня этого человека не существует, он мне неинтересен».

Но при этом прославленный фигурист добавил, что готов «настучать по голове» Железнякову.

Конфликт погасил сам хореограф: он извинился перед Евгением и заявил, что ему донесли ложные слова.

6) Мать Рублёва и насилие над теннисистками

Весной заслуженный тренер России по теннису Марина Марьенко столкнулась с обвинениями в жестоком обращении с ученицами. Первой об этом заговорила 18-летняя Елена Малых. По её словам Марьенко, мать известного теннисиста Андрея Рублёва, забирала её личные вещи, ругала матом и даже несколько раз била ракеткой.

Позднее несколько других теннисисток (кое-кто анонимно) поддержали Малых и также рассказали неприятные истории о Марьенко.

Впрочем, какого-то развития история не получила. Сторону Марьенко приняла Федерация тенниса России и каких-то последствий обвинения в её адрес не получили.

5) Fan ID

Противостояние российских фанатов с властями за последние два десятка лет удалось в целом погасить, договорившись с лидерами движений. Как правило, конфликты у активных болельщиков возникают только с полицией. Но декабрь 2021 года ознаменовался громким скандалом. Госдума приняла закон о паспорте болельщика, то есть Fan ID. С 1 июня на матчи можно будет ходить только со специальным документом, а также с QR-кодом, если последние ещё не отменят.

Ярче всех на эту тему высказался популярный блогер traktor_bang: «Хочешь семью повести на футбол? А оформляй их всех так же. Хочешь свидание на мирной центральной трибуне спортивного события? Уговаривай как-то девушку зарегистрироваться. Захотел приехавшего из другого города или страны братюню сводить на хоккейчик? Оформляй каким-то образом и его. Захотят — каждую из этих регистраций будут оформлять неделями в стиле нашей эффективной бюрократии. Захотят — откажут тебе в любом из пунктов в любой момент».

Фан-объединение «Зенита» «Ландскрона» уже отказалось оформлять Fan ID, и, по всей видимости, чемпионы России могут лишиться активной группы поддержки.

4) Карпин против Дзюбы

Конфликт Валерия Карпина и Артёма Дзюбы длится уже более десятка лет, но раньше он оставался локальным спартаковским междусобойчиком. Но всё изменилось летом 2021 года. Карпин возглавил сборную России, в которой Дзюба числился штатным капитаном и лидером атаки, но получил изрядную порцию хейта от фанатов после провала на Евро-2020.

Противостояние вышло на новый виток. В августе футболист и тренер успели побеседовать и вроде бы как зарыли топор войны, но на сентябрьские матчи Дзюба вызова не получил. Тогда это имело смысл: форвард слабо начал сезон и не забивал несколько матчей подряд.

К октябрю Дзюба набрал прежнюю форму и всё же был вызван в сборную. Казалось, конфликт исчерпан, но тут уже инициативу перехватил сам форвард, отказавшийся от вызова якобы из-за плохой формы. По этому поводу высказались практически все, умеющие говорить. Прославленный биатлонист Александр Тихонов вообще предложил лишить Дзюбу гражданства (интересно, а что тогда делать с Акинфеевым, который и вовсе из сборной в 2018 году ушёл?).

В ноябре Карпин уже сам не вызвал Дзюбу на решающие матчи. Стороны обменялись несколькими осторожно-язвительными высказываниями. Недавно Дзюба даже заявил, что готов вернуться в сборную, если у штаба изменится к нему подход. Но всё идёт к тому, что при Карпине мы Дзюбу в футболке национальной команды не увидим.

3) Российский флаг на Олимпиаде

Каноничный пример того, как пытаясь угодить всем, не угодишь никому. Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес запрет российским спортсменам выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном. В российской среде это было воспринято резко негативно, некоторые даже предлагали атлетам бойкотировать Игры в Токио.

А после этого МОК утвердил форму российских олимпийцев. Где на груди складывался огромный узнаваемый флаг России. И это вызвало возмущение уже у иностранцев.

«Это как средний палец остальному миру. Никто не видит разницы, никто не замечает ее, кроме России. Это показывает, что весь приговор — пародия», — заявил, например, норвежский комментатор Ян Петтер Сальтведт.

МОК проигнорировал возмущения обеих сторон, а с началом Олимпиады этот конфликт сам собой сошёл на нет: появились другие поводы.

2) Избиение Дмитрия Соловьёва

Под конец года в неприятную историю попал наш олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв. В центре Москвы молодые люди начали приставать к его девушке – прославленной кёрлингистке Анне Сидоровой. Соловьёв вступился за неё, после чего началась потасовка. Соловьёва избили то ли два, то ли три человека (по имеющимся видео заметно, что один пытается остановить своих приятелей). Фигурист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и его здоровью, к счастью, ничто не угрожает.

Эта история только набирает обороты: полиция уже задержала двоих 18-летних юношей, на них заведены дела. Соловьёв же не только пострадал в драке, но и лишился хорошего заработка: он должен был участвовать в ледовом шоу вместе с Алиной Загитовой, но, понятное дело, об этом пока приходится забыть.

1) Сёстры Аверины и судейство

Стоит ли в очередной раз пересказывать эту историю? Кажется, по ней сказано уже столько всего, что новое добавить невозможно. Сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины ехали на Олимпиаду за золотом и серебром, оставался лишь вопрос, кому какая медаль достанется.

Серебро взяла Дина, а Арина осталась не то, что без золота, но и вообще без медали, заняв четвёртое место. Победу же присудили Линой Ашрам из Израиля, которая ещё и умудрилась уронить ленту во время выступления.

В один миг серебро Авериной стало главной новостной сводкой в России, а вся страна стала экспертами в художественной гимнастике. О судействе в художественной гимнастике высказалась даже официальный представитель МИД Мария Захарова, назвавшая его «русофобской войной».

Некоторые эксперты, всё же называли судейство справедливым, но их голоса утонули в общем возмущении. Особенно старалась, разумеется, глава федерации Ирина Винер-Усманова, обвинившая в предвзятости главу технического комитета – россиянку Наталью Кузьмину. В итоге последняя под давлением даже оставила свой пост.

В результате было принято решение, что Аверины останутся на ещё один олимпийский цикл, чтобы в Париже восстановить справедливость. Сёстрам к тому времени будет 26 лет, а за всю историю олимпийское золото в художественной гимнастике ещё ни разу не выигрывала спортсменка старше 22 лет.

В ближайшее время NVsport расскажет и о главных скандалах 2021 года в международном спорте.