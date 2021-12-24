Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал результаты ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию.

Авербух назвал результаты прогнозируемыми. Он считает, что Синицина и Кацалапов заслуженно заняли первое место. Степанова и Букин немного уступили действующим чемпионам мира.

Хореограф считает, что третье место вполне закономерно отдали Дэвис и Смолкину. Они выиграли у конкурентов за счет удачных выступлений на этапах Гран-при. Авербух считает, что пара в этом году сильно прибавила.

«Третье место всегда по традиции отдается молодой и перспективной паре с прицелом на работу в следующие четыре года. Считаю, что эта позиция вполне логично должна быть отдана паре, которая будет представлять нашу страну в ближайшем будущем«, – цитирует Авербуха «Р-Спорт».

Дуэты выступят с произвольными танцами сегодня, 24 декабря.