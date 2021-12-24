Специалист по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на результаты выступления Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате России. Она отметила обычные ошибки спортсмена, которые у него возникли снова.

Коляда набрал 94,26 балла в первый день соревнований. Он исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа. Далее удачно приземлил четверной тулуп, но испортил свою оценку из-за «бабочки» на тройном прыжке.

«В принципе с Колядой ничего не случилось. Для нас это знакомая картина и, к сожалению, повторяющаяся. Видимо, он никак не может какое-то усилие над собой применить», – цитирует Гончаренко РИА Новости Спорт.

Напомним, произвольная программа состоится сегодня, 24 ноября. Прокаты мужчин стартуют в 15:15 по мск. Коляда идет пятым, лидирует Семененко.