Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева назвала событие, которое ей запомнилось больше всего.

Медведева отметила не выступление в проекте «Ледниковый период» с тиктокером Даней Милохиным, а катание в шоу «Анна Каренина», где она выступала с фигуристом Александром Эебертом.

«В этом году я ставила перед собой много целей. Это был активный год. Столько впечатлений! Но особенно мне запомнилась премьера ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи летом. Встать в пару – новый вызов для меня и невероятно интересный!» – написала Медведева на странице в Instagram.

Фигуристка добавила, что в канун Нового года она хочет отдохнуть и набраться сил перед новогодними шоу. Медведева хочет почувствовать настоящее волшебство и уют.