«Сибирь» сыграет со СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдет сегодня, 25 декабря и начнется в 13:30 по московскому времени.

СКА выиграл два матча подряд. Сначала подопечные Валерия Брагина обыграли «Спартак» со счетом 4:2 в домашнем матче, а затем одержали победу в овертайме встречи с ЦСКА (3:2 ОТ).

«Сибирь» также выиграла две последних встречи. В первом поражение потерпел «Куньлунь» (3:2 ОТ), во втором команде из Новосибирска проиграл «Локомотив» (2:1 ОТ).

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Санкт-Петербурга набрала 58 очков в 41 матчах. Ближайший преследователь – московское «Динамо», отстает на 1 балл.

«Сибирь» занимает шестое место на Востоке. Команда набрала 48 очков в 41 матче и отстает от лидера на 15 баллов.