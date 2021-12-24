Спортивные пары выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсмены выйдут на лед в 15:30 по московскому времени.

23 декабря дуэты представили короткие программы. В лидеры, по итогам прокатов, вышли Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга. Чемпионы мира 2021 года получили за свой прокат 83,74 балла.

Второе место заняли чемпионы Европы (2020) и бронзовые призеры ЧМ-2021 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла).

Тройку призеров замкнули двукратные вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68). Они допустили ошибку на поддержке. Не удалось приземление. Пара весной 2021 года перешла в группу Этери Тутберидзе.

Лучшие фигуристы, по итогам чемпионата России, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.