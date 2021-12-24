Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев рассматривается московским «Спартаком» для ближайшего трансфера. Известно, что клубы находятся на этапе согласования сделки.

О возможном переходе сообщает Чемпионат, ссылаясь на источник, близкий к игроку. «Спартак» рассматривает 21-летнего футболиста, как кандидата в команду в зимнее трансферное окно.

В сентябре 2020 года Пруцев перебрался из «Крыльев Советов» в «Сочи», а потом вернулся обратно. Полузащитника выкупил его первый клуб в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Спортсмен начинал профессиональную карьеру в структуре «Чертаново», где успел поиграть за разные возраста, дубль и основу.

В текущем сезоне он провел за «Крылья Советов» 19 встреч, а также выступал за молодежную сборную страны до 21 года.