Известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал снятие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова с чемпионата России по фигурному катанию.

Напомним, что спортсмены лидировали после ритмического танца, но не выступили с произвольным, так как у партнера произошел рецидив травмы спины. По мнению Авербуха, пара успеет восстановиться до Олимпийских игр в Пекине.

«Синицина и Кацалапов — лидеры команды, действующие чемпионы мира. Их участие в сборной ни под какой вопрос ставиться не может. То, что они катаются в произвольной программе, не снимает с них возможность. Они точно остаются членами сборной, поедут на чемпионат Европы, если будут готовы, и в первую очередь на Олимпийские игры», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Соревнования в танцах на льду завершились сегодня, 24 декабря. Победу во второй раз подряд одержали Александра Степанова и Иван Букин, вторыми стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, третьими — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.