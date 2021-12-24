Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал о самочувствии своей партнерши после произвольного танца на чемпионате России.

Напомним, Тиффани Загорски недавно переболела пневмококковым менингитом. После выступления с произвольной программой на чемпионате России ее унесли со льда на руках.

«Она молодец, для меня она герой. Может, было видно по ходу танца – я ее два раза спрашивал: «Может, остановимся?» Она хотела катать до конца«, – заявил Гурейро.

Танцор рассказал, что накануне выступления тренеры рассматривали возможность снятия с турнира. Гурейро заявил, что пара участвовала в чемпионате России для того, чтобы пройти на Олимпийские игры. Теперь танцоры надеются на то, что их отправят на какой-то другой международный турнир.

Гурейро не стал публично комментировать слова Егора Базина о том, что у многих пар отобрали путевку на Олимпийские игры из-за одного дуэта. Он заявил, что обсудит это с Тиффани в более узком кругу.