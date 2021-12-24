Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин обновили личный рекорд в произвольном танце на чемпионате страны, который в настоящий момент проходит в Санкт-Петербурге.

Соревнования в танцах на льду уже завершились, Дэвис и Смолкин заняли второе место. За произвольный танец судьи поставили им 123,71 балла, в то время как личный рекорд пары составлял 118,60. Этот результат россияне получили осенью на Кубке Варшавы.

Итоговая оценка Дэвис и Смолкина тоже оказалась выше личного рекорда — 207,70 против 199,90 балла.

Напомним, что победителями соревнований стали Александра Степанова и Иван Букин, они заняли первое место в отсутствие лидеров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, снявшихся из-за травмы партнера.