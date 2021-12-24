Футбольный агент Густаво Гецци, представляющий интересы полузащитника «Бока Хуниорс» Кристиана Медины, отреагировал на слухи о том, что его клиент может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Как сообщает «Петербургский дневник», агент не в курсе, откуда пошли слухи о предстоящем трансфере. По его словам, российский клуб еще не связывался с ним для обсуждения сделки.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» готов заплатить за Медину 6,5 миллиона евро. Аргентинский клуб не согласен на эти условия, так как рассчитывает выручить за 19-летнего футболиста не менее 13 миллионов. Представители «Зенита» должны были посетить Буэнос-Айрес, чтобы провести повторные переговоры.

Отметим, что Медина сыграл 39 матчей за главную команду «Бока Хуниорс», забив один гол и отдав одну результативную передачу.