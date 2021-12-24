Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес должен быть представлен команде и болельщикам «Барселоны» в начале следующей неделт. Каталонцы уже готовы объявить о трансфере.

По информации Mundo Deportivo, об официальном переходе футболиста будет известно в понедельник, 27 декабря. Известно, что презентация состоится на день позже. Сейчас ведется подготовка к мероприятию, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отдаст за хавбека примерно 55 млн евро, а также рассмотрит бонусы в размере 10 млн евро. Договор хавбека рассчитан до 2026 года. Торрес заинтересован в смене клуба и работе под руководством Хави.

В этом сезоне Торрес сыграл в семи матчах за «Ман Сити» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.