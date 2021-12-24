Портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Английской премьер-лиги и опубликовал данные по изменениям в цене за последние полгода.

Одно из самых больших падений в цене продемонстрировал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец подешевел на целых 10 миллионов евро — с 45 до 35 миллионов евро. Это третий результат в лиге. Впрочем, стоит отметить, что связано это в первую очередь с возрастом: в феврале Роналду исполнится 37 лет.

Роналду вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» за 15 миллионов евро этим летом. В текущем сезоне на его счету 13 голов в 18 матчах во всех турнирах.

Самое серьёзное падение показали два англичанина: Джек Грилиш, перешедший в «Манчестер Сити» из «Астон Виллы», а также форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. Оба стали дешевле на 20 миллионов: Кейн подешевел со 120 до 100 млн, Грилиш — со 100 до 80. На Кейна также мог повлиять возраст — сейчас форварду 28 лет, а Грилиш пока не очень убедительно выглядит в составе нового клуба.

Так же, как и Роналду, на 10 миллионов подешевели Пьер-Эмерик Обамеянг из «Арсенала» (с 25 до 15 млн) и Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» (со 100 до 90 млн).

Самый серьёзный рост показал Диогу Жота из «Ливерпуля», подрожавший на 15 миллионов — с 45 до 60 миллионов евро.