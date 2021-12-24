Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Появилось видео выступления дуэта с произвольной программой.

Степанова и Букин подтвердили звание чемпионов России. Пара выиграла турнир во второй раз подряд. Фигуристы набрали 223,37 балла за два соревновательных дня. Спортсмены шли на втором месте по итогам ритм-танца. Однако лидеры – Никита Кацалапов и Виктория Синицина отказались от участия в произвольной программе. У партнера обострилась старая травма спины.

Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они набрали 207,70 баллов за два проката.

Тройку призеров замкнули Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

На турнире разыгрывались путевки на Олимпийские игры в Пекине. Планируется, что призеры чемпионата России попадут в национальную сборную.