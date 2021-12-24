Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что для болельщиков на финале Лиги чемпионов-2022 будет действовать безвизовый режим. По его словам, для въезда в Россию на финал достаточно будет оформить паспорт болельщиков.

«Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы предстоящее событие прошло на высоком уровне, — цитирует «РИА Новости» Мишустина. — До конца следующего года предлагается установить правила, аналогичные тем, что действовали в стране во время проведения других крупных спортивных соревнований».

Напомним, что аналогичные правила въезда действовали для гостей Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира по футболу-2018 и Евро-2020, часть матчей которого прошла в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.