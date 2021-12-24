Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на происшествие в произвольной программе пары Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро на чемпионате России и отметила старание спортсменки.

Фигуристка почувствовала себя плохо после выступления и покидала на руках представителя команды, ее унесли к врачам.

«Героизм Тиффани был абсолютно оправдан! Ей медаль! Просто умница! Когда она откаталась, я заплакала. Загорски отдала всё, что могла», – приводит слова Бестемьяновой Чемпионат.

Экс-спортсменка назвала Загорски настоящим героем.

Напомним, фигуристка перенесла пневмококковый менингит и еще не выступала с произвольным танцем в этом сезоне.